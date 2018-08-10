14قتيلا و 25 جريحا ومدنيا فى هجوم لحركة طالبان على إقليم غازنى بأفغانستان

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بلغت حصيلة الخسائر البشرية لاشتباكات القوات الأفغانية مع المئات من مسلحى حركة (طالبان) الذين هاجموا إقليم (غازنى) جنوب البلاد، اليوم الجمعة، 14 قتيلا و25 مصابا من قوات الأمن الأفغانى، كما لقى مدنيان مصرعهما وأصيب 15 آخرون.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن الجيش الأفغانى كان قد أعلن فرض سيطرته على إقليم (غازني) بوسط البلاد بعد محاولة عناصر حركة طالبان الاستيلاء على نقاط أمنية وبعض مناطق الإقليم، وأن قوات الدفاع والأمن الوطنى الأفغانية صدت الهجوم وكبدت المسلحين خسائر فادحة.

وقال قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان الليفتنانت كولونيل مارتن أودونيل إن القوات والمروحيات القتالية الأمريكية قامت بمساعدة القوات الأفغانية فى دحر الهجمات المتكررة التى شنها مسلحو حركة طالبان فجر اليوم.

وكان المئات من مسلحى حركة طالبان قد هاجموا عاصمة إقليم غازنى من أربع جهات منتصف ليل أمس، حيث هاجموا مواقع أمنية ومقر الشرطة ومنشآت عسكرية أخرى، ما أشعل اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن استمرت لساعات.