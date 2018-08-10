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وكيل أوقاف كفر الشيخ: نسابق لشراء صكوك الأضاحى ونستهدف 700 ألف جنيه

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:00 ص
وكيل أوقاف كفر الشيخ: نسابق لشراء صكوك الأضاحى ونستهدف 700 ألف جنيه الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه للعام الثالث على التوالى تقوم مديرية الأوقاف وإداراتها المختلفة بالمشاركة فى المشروع القومى لبيع الصكوك، لصالح الأسر الأكثر رعاية والمناطق الفقيرة بدائرة المحافظة.

وأكد الفقى لـ"اليوم السابع"، أنه تم بيع 175 صكًا حتى اليوم بمبلغ 262 ألفًا و500 جنيه، مشيرًا إلى أن المستهدف الوصول لـ700 ألف جنيه فى الأيام المقبلة، مؤكدًا أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة والسباقة التى تنافس المحافظات الأخرى على شراء صكوك الأضاحى التى توزع بمعرفة وزارة الأوقاف، وتم بيع العام الماضي 420 صكًا بمبلغ 630 ألف جنيه ويرجع ذلك لما لمسوه فى الأعوام الماضية من مصداقية وشفافية، وتم توزيع أكثر من عشرين طنًا من اللحوم العام الماضى على المناطق الأكثر احتياجًا ورعاية .

وقال الفقي، إنه شكل فريق عمل من الأئمة ومديرى الإدارات والمفتشين وهم من يقومون ببيع الصكوك وتوزيع اللحوم فور ورودها على مستحقيها، موجهًا الشكر لأهل الخير ورجال الأعمال الذين يحرصون على شراء صكوك الأضاحى التى توزعها وزارة الأوقاف .

 

 

 


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