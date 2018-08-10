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الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:38 م
خالد صلاح
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وفاة محمد الصلاح يحياوى عضو مجلس الثورة الجزائرية عن عمر ناهز 81 عاما

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:05 م
وفاة محمد الصلاح يحياوى عضو مجلس الثورة الجزائرية عن عمر ناهز 81 عاما محمد الصلاح يحياوى عضو مجلس الثورة الجزائرية
أ ش أ
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توفى اليوم الجمعة بمستشفى عسكرى بالجزائر العاصمة، العقيد محمد الصالح يحياوى عضو مجلس الثورة الجزائرية عن عمر ناهز 81 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وولد يحياوى الفقيد سنة 1937 بعين الخضرة فى ولاية المسيلة، ويعد من الرعيل الأول لضباط جيش التحرير الوطنى الجزائرى،  حيث كان عضوا فى مجلس الثورة الجزائرية، والمسؤول التنفيذى لحزب جبهة التحرير (الأفالان) ما بين عامى 1977-1980.

وشغل يحياوى منصب عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى،  كما لقب الراحل بـ "أكبر جريح فى الثورة." وسيوارى الفقيد الثرى الجزائر العاصمة فى وقت لاحق اليوم .

 


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الثورة الجزائرية

محمد الصلاح يحياوى

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