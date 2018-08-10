وزير دفاع يابانى سابق ينافس آبى على زعامة الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة

طوكيو (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع اليابانى السابق شيجيرو إيشيبا اليوم الجمعة، اعتزامه على خوض انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطى الليبرإلى الحاكم، ليصبح المنافس الأقوى أمام رئيس الحزب ورئيس الوزراء الحإلى شينزو آبي، وذلك قبيل الانتخابات العامة التى ستجرى فى البلاد فى سبتمبر القادم.

وقال إيشيبا - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24"- إنه قرر خوض انتخابات رئاسة الحزب ضد آبى "للحفاظ على الثقة فى الحكومة التى من المفترض أن تكون فى خدمة المواطنين".

وأضافت الشبكة أن استطلاعات للرأى كشفت أن 70% من أعضاء الحزب الحاكم يؤيدون آبى، مشيرة إلى أنه فى حال فوزه برئاسة الحزب لفترة جديدة، سيمهد له الطريق ليصبح رئيس الوزراء الأكثر مكوثا فى هذا المنصب فى تاريخ اليابان.

وكان إيشيبا من بين 4 منافسين لآبى فى الانتخابات العامة فى التى فاز فيها الأخير عام 2012.

ويتبنى إيشيبا منهجا أكثر تطرفا من آبي، حيث يوصى بضرورة امتلاك اليابان للسلاح النووى.