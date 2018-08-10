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وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:57 ص
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى" وزير الداخلية الإيطالى
فاطمة شوقى
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أكد ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى،على قوة الصلة الوثيقة بين إيطاليا ومصر،  فى تصريحات صادمة لقناة الجزيرة، حيث قال فى حديثه:" لا يمكن بأى حال من الأحوال إلغاء العلاقات مع مصر لأى سبب بما فى ذلك قضية ريجينى".
 
وأضاف سالفينى: "لا يمكن التراجع عن علاقتنا مع مصر حتى لو كان من أجل قضية مقتل جوليو ريجينى".
 
ووفقا لوكالة "تى بى أى" الإيطالية فتحدث سالفينى إلى ميكروفونات قناة الجزيرة قائلا "هناك علاقة أساسية مع مصر، كانت هناك دائما، وستستمر أيضا فى المستقبل".
 
وأكد نائب رئيس الوزراء الإيطالى "لقد أكد لى وزير الداخلية المصرى والرئيس السيسى أن عمل المحققين مستمرا، وأنه سيتم تحديد هوية المسئولين ومعاقباتهم، وأنا أثق بما قالوه لى".

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إيطاليا

الوزير الإيطالى

وزير إيطالى

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