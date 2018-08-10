وزير العدل فى زيمبابوى: إرجاء تنصيب منانجاجوا بعد دعوى قضائية

هارارى (رويترز)

قال زيامبى زيامبى وزير العدل فى زيمبابوى إن تنصيب الرئيس إيمرسون منانجاجوا الذى كان مقررا يوم الأحد، أرجئ بعد أن أقام زعيم المعارضة نلسون شاميسا دعوى قضائية اعتراضا على نتيجة الانتخابات.

وقال الوزير "لم يعد من الممكن حدوثه (التنصيب). أرجئ فى الوقت الحالى لحين الفصل فى التحدى القضائى".

وقال شاميسا فى تغريدة على تويتر إنه أقام الدعوى اليوم الجمعة اعتراضا على إعلان فوز منانجاجوا. وقال "فريقنا القانونى قدم بنجاح أوراق دعوانا. لدينا قضية وسند جيد".

ويقضى دستور زيمبابوى بأن أى مرشح خاسر يمكنه الطعن على نتائج الانتخابات قضائيا فى غضون سبعة أيام من إعلان فوز مرشح آخر. ويتعين على المحكمة الدستورية أن تصدر حكمها فى القضية فى غضون 14 يوما.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت فوز منانجاجوا بأصوات 2.46 مليون ناخب مقابل 2.15 مليون صوت لشاميسا (44 عاما). وقالت المعارضة إن الانتخابات زورت.