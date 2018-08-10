وزير الشباب والرياضة يتفقد استاد الإسكندرية التاريخى

الإسكندرية- هناء أبو العز

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، استاد الإسكندرية التاريخى، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بعد أن بدأ الوزير يومه بماراثون للعجل برفقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على طريق كورنيش البحر، بمنطقة جليم.

وأعلن محافظ الإسكندرية، أنه سيتم تنظيم مارثون رياضى كل أسبوع فى المحافظة لإعلاء قيمة الرياضة وتشجيع الشباب على ممارستها، مشيرا إلى أن المارثون يمثل رسالة قوية لإظهار الإسكندرية بالمظهر الذى يليق بها كعروس البحر المتوسط، وهدفه نشر التوعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة وأهمية الرياضة، وكذا الإشارة إلى الدور الذى تقوم به المحافظة وجهودها المستمرة لتوفير جو بيئى جيد لجميع المواطنين، ورفع مستوى النظافة على مستوى أحيائها.

وأشار سلطان إلى أهمية حث الشباب على المشاركة مع المحافظة فى نشر التوعية البيئية، موضحا أن الشباب طاقة المجتمع ولابد من استغلالهم وتوجيههم ورعاياتهم وملأ وقت فراغهم بشكل إيجابى، لافتا إلى أهمية تنشيط دور إدارات الشباب ومراكز الشباب لإقامة الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم.