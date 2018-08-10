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وزير الزراعة يفتتح غدا موسم جنى القطن بـ3 محافظات فى الوجه القبلى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:30 م
وزير الزراعة يفتتح غدا موسم جنى القطن بـ3 محافظات فى الوجه القبلى جنى القطن- أرشيفية
كتب عز النوبى
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يفتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، غدا السبت، موسم جنى القطن بـ3 محافظات، حيث يبدأ بمحافظة  الفيوم، وبنى سويف، ثم المنيا، و يرافقه فى الجولة العديد من قيادات الوزارة  وعدد من مدراء معاهد البحوث الزراعية بمركز البحوث الزراعية  ووكلاء وزارة الزراعة بـ3 محافظات.

تأتى الزيارة فى توقيت موسم جنى القطن بالوجة القبلى، حيث تبلغ المساحة المنزرعة من المحصول بمختلف المحافظات التى تزرع قطن بالوجهين القبلى والبحرى 336 ألف فدان بزيادة 120 ألف فدان عن العام الماضى، ومن المتوقع إنتاجية 2.2 مليون قنطار قطن .

 


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