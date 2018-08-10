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وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعا مع مديرى مراكز المعلومات فى 10 محافظات

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:22 ص
وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعا مع مديرى مراكز المعلومات فى 10 محافظات جانب من الاجتماع
كتب – أشرف عزوز
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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع مديرى مراكز المعلومات فى 10 محافظات هى الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية ودمياط والواى الجديد بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد اللواء محمود شعراوى خلال الاجتماع، على أهمية الدور الذى تقوم به مراكز المعلومات فى كافة المدن والقرى بالمحافظات لمساعدة الدولة فى اتخاذ القرارات التى تعود بالنفع على المواطنين، فيما يخص المشروعات العاجلة، وتنفيذ خطط التنمية ومساعدة المواطنين فى حل مشاكلهم .

وطالب اللواء شعراوى، مديري مراكز المعلومات الاستعانة بالشباب للمساعدة فى القيام بالمهام والتكليفات المطلوب منهم تنفيذها خلال الفترة القادمة خاصة عمليات جمع المعلومات والبيانات والرصد الميدانى فى القرى والمدن والتحديات والمشكلات التى تواجه المواطنين ، مشيرا إلى وجود العديد من النماذج الشابة المشرفة ، والتى ظهرت خلال الفترة الأخيرة فى مختلف القطاعات والمجالات بكافة المحافظات المصرية، لافتا إلى أن الدولة جادة فى تمكين الشباب وتوفير برامج التدريب والتأهيل لهم على أفضل ما يكون ليتولوا المسئولية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف اللواء شعراوى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بشدة بالشباب للاستفادة من الطاقات والأفكار التى لديهم فى كافة التخصصات ، مضيفاً أن القيادة السياسية قامت بتنظيم عدد من مؤتمرات الشباب خلال السنوات الماضية والتى أثبتت أن هناك نماذج مضيئة  وجيدة كثيرة بين الشباب المصرى .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيتم تفعيل الدور الذى تقوم به مراكز المعلومات وتوفير بعض الإمكانيات المطلوبة لتسهيل عملهم في جمع المعلومات وبناء قواعد بيانات محدثة في كل القطاعات على أرض المحافظات لتعظيم الموارد الموجودة .

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى طبيعة العمل والمهام الحالية التى تقوم بها مراكز المعلومات بالمحافظات ، وكذلك المشاكل والتحديات التى تواجهها وتعوق أداء عملها بالصورة الأفضل ومنها بعض المشاكل الإدارية والمالية .

وأكد اللواء شعراوى أنه سيتم العمل على حل بعض تلك المشاكل خلال الفترة المقبلة وربط مراكز المعلومات بصورة مباشرة مع الوزارة والاستفادة المثلى من التقارير والبيانات والمعلومات التى يتم إعدادها على مستوى كافة القرى والمدن.

 

 


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