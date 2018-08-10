وزير الأوقاف يصل مسجد القائد إبراهيم لأداء صلاة الجمعة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

وصل منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد القائد إبراهيم، لأداء صلاة الجمعة، ومن المفترض أن يفتتح معرض الشئون الإسلامية عقب الصلاة، بحضور وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.