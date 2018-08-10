وزير الأوقاف يصل مسجد القائد إبراهيم لأداء صلاة الجمعة بالإسكندرية

وصل منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد القائد إبراهيم، لأداء صلاة الجمعة، ومن المفترض أن يفتتح معرض الشئون الإسلامية عقب الصلاة، بحضور وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.
كما يفتتح معسكر الواعظات فى الموسم الثقافى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالإسكندرية، ويبدأ بمعسكر تثقيفى لواعظات الأوقاف بمعسكر أبي بكر الصديق بالعصافرة.
يذكر أن المعسكر يأتى لتوعية الأئمة والواعظات وتثقيفهن لنشر الإسلام الوسطى الصحيح، وذلك بعد نجاح معسكر العام الماضى، وشارك فيه عدد كبير من الواعظات من مختلف المحافظات .
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