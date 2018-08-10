والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الأمريكية خلال حفل تجنيس بنيويورك

أ ف ب

حصل والدا السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب السلوفينية الأصل على الجنسية الأمريكية خلال حفل تجنيس نظم فى نيويورك الخميس كما أعلن المحامى المكلف ملفهما مايكل وايلدز لوكالة فرانس برس.

وقال وايلدز إن والدى زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فيكتور وأماليا نافس أديا اليمين للحصول على الجنسية.

ولم يحدد المحامى الفترة التى استغرقها استكمال إجراءات الحصول على الجنسية كما لم يوضح ما اذا كانت السيدة الأمريكية الأولى البالغة من العمر كانت وراء كفالة إقامتهما الدائمة.

يشار إلى أن ترامب اعتمد نهجا متشددا فى سياسة الهجرة منتقدا الاجراءات التى تتيح للرعايا الأمريكيين المجنسين أن يتولوا كفالة أقرباء لهم من أجل الحصول على الإقامة الدائمة.

ويعتبر الرئيس الجمهورى أن هذا النظام يحرم الأمريكيين من الوظائف ويهدد الأمن القومى داعيا إلى اعتماد نظام يعتمد على معيار الكفاءة ومنح الإقامة لاشخاص متعلمين ومهنيين يجيدون اللغة الإنجليزية.

وفيكتور نافس بائع السيارات فى سلوفينيا وآماليا التى عملت سابقا فى مصنع أنسجة، فى السبعينات من العمر وهما متقاعدان ويمضيان غالبية أوقاتهما فى الولايات المتحدة حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما بارون.