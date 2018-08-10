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الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:21 ص
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مياه أسوان: خطوط المستشفيات تخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:00 ص
مياه أسوان: خطوط المستشفيات تخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة محطه مياه
أسوان - صلاح المسن
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صرح المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان لـ" اليوم السابع"، بأن خطوط المستشفيات تخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة لضمان استمرارية ضخ مياه الشرب بها بشكل مستمر، علمًا بأن المستشفيات يكون بها خزانات مياه تستخدم فى حالات الطوارئ.

وأكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بأن الشركة تحرص على توضيح الحقائق بكل موضوعية وشفافية.

وأضاف المهندس رفعت إسماعيل أنه فى حالة حدوث انقطاع للمياه فيكون ناتجًا عن كسر مفاجئ بالشبكة أو انقطاع التيار الكهربائى أو صيانة بالمحطات وفى حالة صيانة المحطات يتم التنبيه عبر وسائل الإعلام المحلية عن تاريخ ومدة الانقطاع لكى يتمكن المواطنون من تدبير احتياجاتهم من المياه.

 


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