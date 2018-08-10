مقتل 10 أشخاص فى سطو مسلح على بنكين فى نيجيريا

أبوجا (أ ش أ)

لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم فى سطو مسلح على بنكين فى بلدة ايجارا بولاية إيدو النيجيرية.

وأوردت وكالة انباء نيجريا اليوم الجمعة، أن اللصوص هاجموا بنكين تجاريين الليلة الماضية ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم أفراد أمن حراسة البنكين.

وقال أحد السكان أن اللصوص هاجموا نقطة شرطة فى البلدة قبيل الهجوم على البنكين حيث قتلوا 4 من أفراد الأمن بنقطة الشرطة .. ومن جانبه أكد سكرتير الصحفى لقائد المجتمع المحلى للمنفذ الإعلامى فلورونشوا دانيا وقوع الحادث.

وقال دانيا فى تصريح خاص لوكالة الأنباء النيجيرية: "لقى 10 اشخاص مصرعهم ونقطة الشرطة لا تزال تشتعل فيها النيران".