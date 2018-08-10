مقتل رجل إطفاء فى حرائق كاليفورنيا وتراجع حدتها فى البرتغال وإسبانيا

أ ف ب

سيطر رجال الإطفاء فى البرتغال على حريق هائل يكافحونه منذ أسبوع فى منطقة مونشيكى بجنوب البرتغال، لكنهم يبقون فى حالة تأهب قصوى خوفا من أن تستعر النيران من جديد، كما أعلنت إدارة الدفاع المدني.

وعلى بعد آلاف الكيلومترات، فى كاليفورنيا أدى الحريق "كار" المشتعل منذ 23 يوليو إلى مقتل شخص هو رجل فى فرق الإطفاء يعمل ميكانيكيا للمعدات، الخميس فى حادث سير كما قالت ادارة الاطفاء فى الولاية "كالفاير".

وأعلنت باتريسيا كاسبار الناطقة باسم السلطة الوطنية للدفاع المدنى فى البرتغال مساء الخميس "يمكننا القول إنه تمت السيطرة على الحريق". وأضافت أن "خطر الحرائق ما زال كبيرا" بسبب الظروف الجوية غير المؤاتية "مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة فى الهواء" متوقعين فى الساعات المقبلة.

وما زال أكثر من 1300 محترف تساعدهم أربع طائرات يعملون فى المكان.

وفى إسبانيا حيث يكافح أكثر من 700 رجل إطفاء حريقا فى منطقة فالنسيا يهدد بالتقدم باتجاه منتجع غانديا، تأمل السلطات فى استبعاد هذا الخطر.

وقال مدير وكالة الحالات الطارئة فى فالنسيا خوسيه ماريا انخيل، إن الحريق "استقر" وعبر عن أمله فى تحسن خلال نهار الجمعة.