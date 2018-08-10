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مغادرة 3350 حاجا على متن 15 رحلة لمصر للطيران

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:05 م
مغادرة 3350 حاجا على متن 15 رحلة لمصر للطيران مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
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شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة مغادرة 3350 حاجا إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وتم تسفيرهم على متن 15 رحلة جوية، حيث أقلعت 10 رحلات إلى مدينة جدة، و5 رحلات إلى المدينة المنورة.
 
 
 
وأفاد مصدر مطلع أن الحجاج الذين غادروا للأراضى المقدسة هم من حجاج تضامن وقرعة القاهرة وتضامن بنك ناصر والمؤسسة ومركزية وبعثة وزارة الصحة وحجاج السياحة وقرعة المنوفية والوادى الجديد، بالإضافة إلى رحلات العمل.
 
 
 
وقامت فرق العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الحجاج داخل الصالة الموسمية للعمل على إنهاء إجراءات سفرهم وتقديم كافة الخدمات للحجاج من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.
 

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