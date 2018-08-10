مصرع 19 شخصا وإصابة 333 فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

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لقى 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 333 آخرون بجروح متفاوتة فى 260 حادثا مروريا خلال أسبوع بالجزائر.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطنى بالجزائر، فى بيان الخميس، إن هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشرى (عدم احترام مسافة الأمان، السرعة الزائدة، الإرهاق أثناء القيادة)، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالسيارة والطريق.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، قائدى السيارات إلى توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة واحترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة.