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مصرع لص تفحم داخل محول كهرباء أثناء سرقته بالدقهلية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:57 ص
مصرع لص تفحم داخل محول كهرباء أثناء سرقته بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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لقى عاطل مصرعه صعقا داخل محول كهرباء أثناء قيامه بسرقة المحول بناحية مركز نبروة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، تبلغ لمركز نبروه من المدعو محمد م ع. 29عاما فنى بهندسة كهرباء نبروه ومقيم بهوت، أنه أثناء توجهه لإصلاح عطل بمحول الكهرباء المغذى لمنطقة البر الشرقى ببندر نبروه وبالدلوف داخل الغرفة تبين، وجود جثة لأحد الأشخاص. 
 
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنها للمدعو السيد أ أ 24 عاما عاطل وسبق اتهامه فى ٥ قضايا سرقة ووحود آثار حرق باليدين والرأس وبجواه جوال بداخله كمية من الكابلات الكهربائية، قرر المبلغ أنها من المحول وتم نزعها مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى.
 
وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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