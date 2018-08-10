مصرع عامل داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى المنيا

فريق المحافظات

توفي عامل فى إحدى قرى مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إثر انهيار نواتج الحفر عليه أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله، وانتقلت قوات الحماية المدنية وانتشلت جثته.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمصرع عامل داخل حفرة.

انتقلت أجهزة الأمن، وتبين مصرع "ع. ف .ح" عامل، داخل حفرة عمقها 12 متر، فى أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله، إذ انهارات عليه نواتج الحفر، ما أدى إلى مصرعه.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.