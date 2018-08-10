مصرع طفل وإصابة شقيقه ببتر بالساق لعبورهما شريط السكة الحديد بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي طفل عمره 5 سنوات، مصرعه، فيما أصيب شقيقه ببتر بالساق اليمنى، أثناء عبورهما بتوك توك مكان غير مخصص للعبور بشريط السكة الحديد دائرة مركز ههيا بالشرقية.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مستشفى ههيا بوصول"ر أ س" 5 سنوات، مقيم كفور نجم الإبراهيمية، جثة هامدة، وشقيقه" ر"13 سنة طالب، مصابا ببتر بالساق اليمنى، وتم تحويله لمستشفي الأحرار.

وتبين من التحريات أثناء قيادة الثاني وشقيقه المتوفى لتوك توك، وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، أمام عزبة شديد، إصطدم بهما القطار القادم من المنصورة إلي الزقازيق، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

فيما لقي محصل كهرباء بإدارة أبوحماد، ومقيم مدينة القرين، مصرعه في حادث تصادم بطريق" أبوحماد- بلبيس" أمام كوبرى السعدية، وبالعرض علي نيابة أبوحماد صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.