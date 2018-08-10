مصرع طفلة غرقاً بعد سقوطها فى بيارة للصرف الصحى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها غرقاً فى بيارة للصرف الصحى بناحية قرية عرابة أبودهب دائرة مركز سوهاج، وتم انتشال الجثة، وبتوقيع الكشف عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، بلاغاً من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بمصرع طفلة غرقاً داخل بيارة للصرف الصحى بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، سقوط الطفلة "دينا خ ع م" عامين داخل بيارة الصرف الصحى أمام منزلها.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى سوهاج العام، وبسؤال والدتها "نسمة ر ع أ" 21 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو ابنتها أمام منزلها اختل توازنها وسقطت بالبيارة ما أدى لغرقها ووفاتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4617 إدارى المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.