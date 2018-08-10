مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى قبل بوابة تحصيل الرسوم، وتم نقل الجثة والمتوفين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم ج ر ن 845 ملاكى قيادة طارق فكرى على 45 سنة عامل، مقيم بالهرم مصابا بكدمات وأسفر الحادث عن وفاة طارق على فكرى 14 شهرا وأصيب فى الحادث كل من فايزة حسين عبد الله 42 سنة ورشا فكر على 36 سنة ورضا حسين عيد 58 سنة، وجميعهم يقيمون بالهرم، بسبب انفجار الاطار الخلفى الأيسر للسيارة ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق.

تم نقل المصابين لمستشفى سنورس المركزى وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم وتقرر خروجهم، وتمت إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على الطريق والتحفظ على السيارة وقائدها وتحرر محضر بالواقعة رقم 15559 لسنة 2018 م إدارى مركز شرطة طامية وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.