video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:22 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم انقلاب سيارة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوى قبل بوابة تحصيل الرسوم، وتم نقل الجثة والمتوفين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الفيوم ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم ج ر ن 845 ملاكى قيادة طارق فكرى على 45 سنة عامل، مقيم بالهرم مصابا بكدمات وأسفر الحادث عن وفاة طارق على فكرى 14 شهرا وأصيب فى الحادث كل من فايزة حسين عبد الله 42 سنة ورشا فكر على 36 سنة ورضا حسين عيد 58 سنة، وجميعهم يقيمون بالهرم، بسبب انفجار الاطار الخلفى الأيسر للسيارة ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق.

تم نقل المصابين لمستشفى سنورس المركزى وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم وتقرر خروجهم، وتمت إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على الطريق والتحفظ على السيارة وقائدها وتحرر محضر بالواقعة رقم 15559 لسنة 2018 م إدارى مركز شرطة طامية وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة موظف وعامل فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالمنوفية

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة