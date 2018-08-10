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مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:03 م
مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة بعد اصطدامها بسيارة أخرى أعلى طريق "إسكندرية الصحراوى"، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من القاهرة حتى الإسكندرية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق "إسكندرية الصحراوى"، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور أمر اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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