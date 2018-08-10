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"مستر بين" يدعم تشبيه وزير خاريجة بريطانيا السابق المنتقبات بلصوص البنوك

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:34 م
"مستر بين" يدعم تشبيه وزير خاريجة بريطانيا السابق المنتقبات بلصوص البنوك روان أتكينسون الممثل الكوميدى البريطانى
كتب: هانى محمد
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دافع روان أتكينسون الممثل الكوميدى البريطانى، المشهور بشخصية "مستر بين"، عن وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون بسبب التعليقات التى أدلى بها الأخير حول النقاب.

وكتب أتكينسون فى رسالة إلى جريدة "التايمز" البريطانية: "بصفتى مستفيدا مدى الحياة من حرية إلقاء النكات عن الدين، أعتقد أن نكتة بوريس جونسون التى شبّه فيها من يرتدين النقاب بصناديق البريد، دعابة جيدة للغاية".

وقارن وزير خارجية بريطانيا السابق، النساء اللاتى يرتدين الزى الإسلامى الذي يغطى الوجه بالكامل وبه فتحة للعينين، بلصوص البنوك وصناديق البريد، وذلك فى مقال نشرته صحيفة "التليجراف" البريطانية فى وقت سابق الأسبوع الماضى،

ورفض بوريس جونسون تقديم اعتذار، حسب ما نقلت صحيفة "ديلى تليجراف"، عن وزير سابق فى الحكومة البريطانية قوله، إن بوريس جونسون وزير الخارجية السابق قد يواجه تحقيقا رسميا بشأن تعليقاته حول النساء المسلمات اللواتى يرتدين النقاب "البرقع"، حيث وصفهن فى مقال له بأنهن أشبه بـ"صناديق البريد" و"لصوص البنوك"، وهو ما أثار موجة من الجدل حيث اعتبر البعض أن تعليقاته مسيئة وعنصرية.

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إجراء تأديبى مرتقب ضد وزير خارجية بريطانيا السابق بسبب "النقاب"

مستر بين

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