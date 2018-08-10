مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة

(أ ش أ)

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، موقعا ونقطة رصد للمقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزة، وأكدت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلى لم يخلف إصابات.

ومن جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال إن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلى هاجمت موقعا لحركة حماس فى جنوب قطاع غزة.

وفى وقت سابق من مساء اليوم، أكد المتحدث أن دبابة هاجمت نقطة رصد تابعة لحركة حماس على حدود غزة الشرقية.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال إن ذلك جاء ردا على ما وصفها " انتهاكات وقف إطلاق النار بالعنف على طول السياج فى قطاع غزة".