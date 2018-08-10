video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 12:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:13 م
مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة قصف - أرشيفية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، موقعا ونقطة رصد للمقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزة، وأكدت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلى لم يخلف إصابات.

ومن جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال إن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلى هاجمت موقعا لحركة حماس فى جنوب قطاع غزة.

وفى وقت سابق من مساء اليوم، أكد المتحدث أن دبابة هاجمت نقطة رصد تابعة لحركة حماس على حدود غزة الشرقية.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال إن ذلك جاء ردا على ما وصفها " انتهاكات وقف إطلاق النار بالعنف على طول السياج فى قطاع غزة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور العالم هذا المساء.."تصعيد إسرائيلى فى غزة".. شهيدان و242 جريحا برصاص الاحتلال على الحدود.. مظاهرات حاشدة فى رومانيا للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.. إنقاذ عشرات المهاجرين من الغرق قبالة السواحل ليبيا

الصحة الفلسطينية: شهيدان و242 مصابا برصاص جيش الاحتلال فى غزة

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى

قطاع غزة

قصف




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة