محافظ سوهاج: المتحف القومى يمثل دفعة قوية للسياحة بالمحافظة

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن متحف سوهاج القومى يمثل دفعة قوية للسياحة بمحافظة سوهاج، حيث أنه ظل حلما خلال أكثر من ثلاثين عاما، لافتا إلى أن افتتاح متحف سوهاج القومى يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج، وسيساهم المتحف بقوة فى وضع سوهاج على الخريطة السياحية المحلية والعالمية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة الى المحافظة .

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ والدكتور خالد العنانى وزير الآثار- يرافقه مصطفى الوزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار - الاستعدادات الجارية والتجهيزات التى تقوم بها وزارة الآثار ومتحف سوهاج القومى قبل افتتاحه الرسمى من قبل رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأوضح الدكتور خالد عنان وزير الآثار، أن متحف سوهاج سوف يضم اكثر من 1000 قطعة أثرية من مختلف العصور، ويعد أحد أكبر متاحف الصعيد، حيث أنه مقام على مساحة 8000 متر مربع بتكلفة 72 مليون جنيه، ويتميز بأنه بوجود مرسى سياحى على النيل لاستقبال البواخر السياحية.