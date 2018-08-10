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مباحثات روسية صينية حول الوضع فى شبه الجزيرة الكورية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:55 م
مباحثات روسية صينية حول الوضع فى شبه الجزيرة الكورية نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
موسكو (أ ش أ)
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بحث نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير الصينى لدى موسكو، لى هوي، الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) - أنه جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول الوضع فى شبه الجزيرة الكورية.

وكانت قمة تاريخية قد عقدت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمإلى كيم جونج أون بسنغافورة فى 12 يونيو الماضى.

يذكر أن الرئيس الأمريكى أكد - عقب اللقاء - أنه وقع وثيقة مهمة مع كوريا الشمالية، وأن عملية نزع السلاح النووى لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ بسرعة كبيرة، فيما وصف كيم جونج أون تلك الوثيقة الختامية بأنها بداية جديدة فى العلاقات بين البلدين ووعد بتغييرات كبيرة فى المستقبل.

 


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