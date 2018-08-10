ليبيون يتظاهرون احتجاجا على التدخلات الإيطالية فى الشأن الداخلى

كتب أحمد جمعة

تظاهر عدد من المواطنين الليبيين فى العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة الخمس، مساء اليوم الجمعة، احتجاجا على تصريحات السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبى بيروني حول الأوضاع السياسية في ليبيا، والتى رفضه فيها حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، لفشلها فى حل أزمات المواطنين الليبيين.

وأكدت تقارير اعلامية ليبية حرق المتظاهرون للعلم الإيطالى وصورة السفير الإيطالى لدى ليبيا، معربين عن دعمهم لاجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية العام الجارى للتخلص من الاجسام السياسية الحالية التى لم تقدم أى حلول للأزمات المتلاحقة التى تعصف بليبيا.

ورفع المتظاهرون شعارات رافضة للميليشيات والكتائب المسلحة، وتأييدهم للقوات المسلحة الليبية فى حربها ضد الإرهاب، مطالبين حكومة روما بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا.