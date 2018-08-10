لصوص يسرقون سيارة المحافظة المخصصة لرئيس مدينة أبو حماد أسفل منزله بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

سرق مجهولون سيارة المحافظة الخاصة برئيس مجلس مدينة أبوحماد، بمحافظة الشرقية، والتي تحمل رقم 910، وقام بتحرير محضر بالشرطة بسرقة السيارة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر، ببلاغ " نبيل فاروق" رئيس مجلس مدينة أبوحماد الجديد، بسرقة السيارة رقم 910 الخاصة بالمحافظة، والمخصصة لمجلس مدينة أبوحماد، أسفل منزله بكفر صقر.

وكشفت التحريات الأولية، أن رئيس مجلس المدينة، كان في مدينة فاقوس، لقضاء واجب عزاء، وتم سرقة السيارة بمركز فاقوس، وليس كفر صقر، وجاري تكثيف التحريات والجهود لضبط السيارة ومرتبكي الواقعة.

يذكر أن محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، كان قد اعتمد حركة تنقلات بين رؤساء مجالس المدن، منذ أيام، وتم نقل المحاسب" نبيل فاروق" رئيس مجلس مدينة الزقازيق، إلى مدينة أبوحماد.