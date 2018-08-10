كندا تطلب المساعدة لحل خلافاتها مع السعودية

اوتاوا (أ ف ب)

أكد مصدر فى الحكومة الكندية الخميس، أن اوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفية للحصول على مساعدة حلفائها وبينهم ألمانيا والسويد من أجل حل الخلافات بينها وبين السعودية.

وقال المسؤول البارز، الذى طلب عدم الكشف عن هويته نظرا للحساسية الدبلوماسية، أن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند تحدثت مع نظيريها فى الدولتين الأوروبيتين.

وسعت فريلاند لمعرفة كيف حل هذان البلدان خلافهما مع السعودية وطلبت منهما الدعم، بحسب المسؤول. كما خططت اوتاوا للاتصال بالامارات العربية المتحدة وبريطانيا اللتان تربطهما علاقات وثيقة بالسعودية.

وقد أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أن "كندا ارتكبت خطأ كبيرا. وعلى الخطأ أن يصحح وتعلم كندا ما عليها القيام به".