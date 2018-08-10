قيادى بالجهاد الإسلامى: بنادق المقاومة وصواريخها ستبقى خفاقة عالية

كتب أحمد جمعة

أكد مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية في حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين خالد البطش، أن الاحتلال الاسرائيلى راهن على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع من العدوان والقصف المتقطع لقطاع غزة، على كسر إرادة الفلسطينيين، ودفعهم للتراجع والخوف والانكسار.

وقال البطش فى كلمة ألقاها خلال مشاركته فى فعاليات "جمعة لغزة الحياة والحرية" بمخيم العودة شرق مدينة غزة :"أراد العدو بعدوانه أن يكسر إرادتنا، وأن يدفعنا للخوف والتراجع، وعدم المضى قدما فى مسيرات العودة، لكننا على ثقة بالله أن هذا الشعب المصمم على الحرية، لا يخاف".

وتابع: "اليوم هو يوم تحد لهذا العدو، نثبت فيه معا فى كل مخيمات العودة وكسر الحصار، وأننا لن نتنازل عن حقنا فى العودة لفلسطين، ولن نحيد عن مطلب كسر الحصار، ولن نتراجع عن مسيرة المقاومة والكفاح، وستبقى بنادق المقاومين تحمى هذه المسيرات، وترد كيد الكائدين المعتدين على أبناء شعبنا".

وأشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بالذين خرجوا اليوم للمشاركة فى هذه المسيرات، ليعلنوا دعمهم للمقاومة الفلسطينية ، ويؤكدوا حرصهم على الحياة الكريمة.