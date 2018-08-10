فيديو.. مذيع "الجزيرة" يحاول الوقيعة بين مصر وإيطاليا.. شاهد ماذا حدث له؟

حاول مذيع قناة الجزيرة القطرية خلال حواره مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، دس السم في العسل في الأسئلة التي طرحها عليه، وانتزاع إجابات وأسئلة تستهدف الوقيعة بين مصر وإيطاليا.

ولكن ردود وزير الداخلية الإيطالي كانت صادمة بالنسبة له من حيث التوازن والموضوعية، ما جعل المذيع في موقف محرج.

أكد "سالفيني" خلال الحوار على قوة الصلة الوثيقة بين إيطاليا ومصر، في تصريحات صادمة لقناة التحريض في الشرق الأوسط، حيث قال لمذيع القناة في حديثه: "لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء العلاقات مع مصر لأي سبب بما فى ذلك قضية ريجيني".

وأضاف سالفيني: "لا يمكن التراجع عن علاقتنا مع مصر حتى لو كان من أجل قضية مقتل جوليو ريجيني".