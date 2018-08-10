فيديو .. شاهد في دقيقة.. 6 شروط يجب توافرها لرصد سقوط "شهب البرشاويات" على الأرض

كتب محمد محسوب

حدد الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، شروطا يجب توافرها ليستطيع المصريون متابعة ظاهرة زخة شهب "البرشاويات"، التي ستبدأ في السقوط من السماء يوم الجمعة المقبل.

قال "تادرس"، في تصريحات خاصة إن هناك شروط يجب توافرها لرصد سقوط شهب البرشاويات على الأرض.

1- البعد عن الأماكن المضيئة والاتجاه إلى المناطق المفتوحة والمظلمة تماما

2- صفاء الجو وخلوه من الغبار والسحب وبخار الماء "الشبورة "

3- عدم وجود القمر خلال ليلة الرصد

4- ترك العنان للعين لتتعود على ظلمة السماء لمدة عشرة دقائق على الأقل

5- التأكد من رؤية العين للنجوم الخافتة والضعيفة قبل بدء مراقبة الشهب

6- الاسترخاء على كرسى يميل إلى الخلف لمشاهدة السماء بوضوح تجنبا للملل.