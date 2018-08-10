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فيديو.. تعرف على أبرز 10 شائعات نفتها الحكومة خلال 4 أيام

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:25 ص
فيديو.. تعرف على أبرز 10 شائعات نفتها الحكومة خلال 4 أيام مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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رصد مركز معلومات مجلس الوزراء، فى تقريره الدورى للشائعات، انتشار 10 شائعات، خلال الفترة من 6 وحتى 10 أغسطس، وتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لنفيها وتوضيح الحقيقية. 
 
وتمثلت هذه الشائعات في  وجود تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، وقرارات حكومية تؤدى لنقص المعروض من السكر بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفى البطاقات التموينية، وطباعة كتب النظام التعليمى الجديد لمدارس اللغات باللغة العربية، وتغيير جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، وإقرار زيادة جديدة فى أسعار فواتير الكهرباء، وتنازل "القابضة للصناعات الكيماوية" عن الأرض المملوكة لـ"القومية ‏للأسمنت" لتسديد مديوناتها، وطرح الحكومة 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، وزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهاً شهرياً، ودار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة قبل موعده بستة أيام، وسرقة أيقونة أثرية بالمتحف القبطى.
 

 


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تقرير الشائعات

معلومات مجلس الوزراء

زيادة اسعار السكر

ايجاس

تاخر تسليم الكتب الدراسة

دار الافتاء

هلال ذى الحجة

زيادة فواتير الكهرباء

الضريبة العقارية

أموال المودعين

البنك المركزى




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