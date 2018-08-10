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فيديو.. "الرقابة المالية": ورشة عمل الخبراء الأمريكيين الأولى منذ إنشاء الهيئة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:15 م
فيديو.. "الرقابة المالية": ورشة عمل الخبراء الأمريكيين الأولى منذ إنشاء الهيئة المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ورشة العمل الدولية التى نظمتها الهيئة وشهدت مشاركة نخبة من الخبراء من بلومبرغ، بلوكشين، والمنظمة الوطنية لخبراء الاستثمار، وأحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة فى مجال جرائم سوق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبورصات فى الولايات المتحدة الأمريكية SEC، وهيئة تنظيم المتاجرة بالسلع الآجلة الأمريكية، هى الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة عام 2009.
 
وانشأت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتحل محل ثلاث هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقارى.
 
وأضاف النشار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الورشة شهدت مناقشات بين الخبراء وممثلين من الرقابة المالية والبورصة وقضاة المحاكم الاقتصادية حول تقنية البلوك تشين والتكنولوجيا المالية "الفينتك"، كما شهدت طرح أسئلة جادة من ممثلين بالسوق المصرى وصحفيين حول مسائل تخص سوق المال المصرى وتطبيقاتها فى الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ودارت أغلب أسئلة الحاضرين حول كيفية تعامل هيئة الرقابة المالية الأمريكية مع موضوعات طلب تقييم القيمة العادلة والإعلان عن أسماء المتلاعبين وحق مقاضاة الهيئة، ومدة إيقاف الأسهم بالبورصات الأمريكية، وجاء رد الخبراء أن هيئة الرقابة المالية الأمريكية يمكنها إيقاف التعامل على أسهم البورصة حتى 10 أيام للإفصاح عن معلومات غير واضحة إلا أنها الشركات ترد سريعاً، ولا يصل الإيقاف لتلك المدة، وبالنسبة لإعلان أسماء المتلاعبين، أكدوا أن ذلك يتم بهدف ردعهم لعدم تكرار الأمر، ويتم الإعلان عن ذلك من خلال بيان إعلامى.

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