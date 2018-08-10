فى 10 معلومات.. تعرف على شكل ومواصفات الخريج فى نظام التعليم الجديد

كتب محمود طه حسين

الكثير من خريجى الجامعات يعانون من عدم الحصول على فرصة عمل حقيقة، رغم تفوقهم فى مجال دراستهم، لأن سوق العمل لا يحتاج إليهم، وعلى مدار سنوات تعانى مصر من تلك الأزمة، إلا أن نظام التعليم الجديد سوف يغير شكل الخريج ويجعله قادر على المنافسة وخلق فرص عمل أكثر، اليوم السابع" يستعرض فى 10 نقاط أبرز مواصفات الخريج بعد 12 عاما من تطبيق نظام التعليم الجديد الشهر المقبل.

1ـ يساهم نظام التعليم الجديد على تحقيق ما يسمى بالتعلم المستمر أى أن الطالب ينمى مهاراته العلمية طوال الوقت.

2ـ يحول نظام التعليم الجديد الطالب من الحفظ إلى الفهم.

3ـ يساعد نظام الدراسة فى النظام الجديد الطالب على أن يكون مبدا ومفكر.

4ـ يكون الخريج مؤمنا بقيم العمل ومحققا لمبادئ ريادة الأعمال ومعتزا بوطنة وتراثة ومتمسكا بقيمة.

5ـ الدراسة فى النظام الجديد تعتمد على إكساب الخريج مهارات حياتية وعلمية كثيرة.

6ـ سوف ينافس الخريج فى سوق العمل المحلية والدولية وبين أقرانه.

7ـ سيكون لديه وعى حقيقى بالقضايا والتحديات التى تواجه وطنه.

8ـ سوف يؤمن بالقضايا الاجتماعية ويسعى لتحقيقها مثل خطورختان الإناث والزيادة السكانية وخطورة الإدمان وجميع القضايا التى تتضمنها المناهج الدراسية.

9ـ " التعايش" سوف يتقبل الرأى والراى الأخر ويتعايش مع غيرة سواء اختلف معه فى الدين أو العرق أو اللون.

10ـ بناء الشخصية، يهدف نظام التعليم بأن يرسخ فى الخريج شخصية تحب وطنها وتؤمن بالتعلم ونبذ العنف والتطرف.