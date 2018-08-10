فلسطين الثانية عالميا فى مسابقة تطبيقات الهاتف المحمول

رام الله (أ ش أ)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العإلى الفلسطينية اليوم الجمعة، عن فوز فلسطين بالمركز الثانى عالميا فى مسابقة تطبيقات الهاتف المحمول والمعروفة بـ"التكنوفيشن" والتى تعنى بتعليم الفتيات من سن 10- 18 عاما آليات تطوير تطبيقات للأجهزة الذكية لحل مشكلات تواجه مجتمعاتهن،مشيرة إلى أن هذا الفوز جاء بعد منافسة قوية لم تستند فقط إلى رأى الحكام وإنما أيضا لتصويت الجمهور.

وجرت المسابقة هذا العام، حسب بيان للتربية، فى ولاية سان فرانسسكو الأمريكية وشارك فيها الفريق الفلسطينى تحت اسم "تى ام دبل يو زد"، إذ وصل للتصفيات النهائية فى هذه المسابقة 18 فريقا يمثلون 14 دولة من بينها علاوة على الهند؛ روسيا وأمريكيا والصين ومصر؛ علما بأن عدد الفرق المشاركة فى التصفيات الأولية على مستوى دول العالم تجاوز المئات؛ حيث شاركت الفتيات فى تصميم وإنتاج تطبيقات مختلفة بغرض المساهمة فى حل مشاكل مختلفة تواجه العالم عبر استخدام تطبيقات الهاتف المحمول.

ووجه وزير التربية والتعليم العإلى صبرى صيدم شكره للطالبات المتميزات وعائلاتهن ولأسرة مدرستهن، وأسرة وزارة التربية والتعليم العإلى ومديرية تربية نابلس، ولطاقم الإدارة العامة للتقنيات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد أن هذا الإنجاز الجديد والنوعى يضاف إلى سلسلة إنجازات الوزارة المتلاحقة، والتى تبرهن على قدرة الفلسطينى وتميزه فى جميع الميادين وإصراره على إعلاء اسم فلسطين عاليا فى مختلف المحافل، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الطالبات الفائزات بالمسابقة والوفد المرافق لهن حال عودتهم إلى أرض الوطن.