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الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:21 م
خالد صلاح
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غرفة صناعة إسطنبول تدعو لإجراءات عاجلة بخصوص الليرة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:26 م
غرفة صناعة إسطنبول تدعو لإجراءات عاجلة بخصوص الليرة الليرة التركية
إسطنبول (رويترز)
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دعت غرفة صناعة إسطنبول، أكبر الغرف التجارية التركية، اليوم الجمعة، إلى إجراءات عاجلة لاحتواء العواقب المحتملة للتراجع الحاد لليرة على الاقتصاد الحقيقى قائلة إن التقلبات تحولت إلى مصدر لعدم الاستقرار المالى.

وقال إردال باخشيوان رئيس الغرفة فى بيان مكتوب "تقلبات سعر الصرف الأجنبى وصلت إلى حد يهدد جودة ميزان المدفوعات".

وتحت وطأة المخاوف بشأن الاقتصاد والتوترات مع الولايات المتحدة، هوت العملة التركية 20 بالمئة لتلامس مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند سبعة ليرات مقابل الدولار وهو أكبر انخفاض فى يوم واحد منذ حررت تركيا سعر الصرف فى 2001.

 


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