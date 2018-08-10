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غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:18 ص
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات استطلاع الهلال - ارشيفية
كتب لؤى على
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تستطلع دار الافتاء المصرية غدا السبت هلال شهر ذى الحجة لعام 1439 هجريا ،بعد صلاة المغرب، كما ستنظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك. 

وكانت قد نفت الدار ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، من الحديث حول الإعلان عن رؤية هلال شهر ذى الحجة.

وقالت "الإفتاء" فى بيان لها: "انتشر على اليوتيوب وبعض صفحات الفيس بوك أننا أعلنا رؤية هلال شهر ذى الحجة، وهذا الأمر غير صحيح".

وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم ٢٩ من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

وأهابت دار الإفتاء، بعدم المشاركة فى نشر مثل هذا الكذب أو التفاعل معه، والتثبت دائما من الخبر قبل نشره، ودار الإفتاء المصرية هى الجهة المسئولة الوحيدة عن إعلان رؤية الهلال.


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