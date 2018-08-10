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عبور 323 سفينة قناة السويس بحمولة 21.5 مليون طن خلال أسبوع

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:40 ص
عبور 323 سفينة قناة السويس بحمولة 21.5 مليون طن خلال أسبوع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، من السبت، وحتى أمس الخميس، عبور 323 سفينة بحمولة 21.5 مليون طن.

وأكد الفريق "مميش"، أن بشائرالخيرتتوالى بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع  القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم السبت عبرت 54 سفينة  قناة السويس بحمولة 4 مليون طن، بينما عبرت يوم الأحد 48 سفينة قناة السويس  بحمولة 3.2 ملايين طن من الإتجاهين، وعبرت يوم الأثنين 41 سفينة بحمولة 2.2 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3.2 ملايين طن، كما عبرت يوم الأربعاء 67 سفينة بحمولة 5 مليون طن، وعبرت أمس الخميس 62 سفينة بحمولة 3.9 ملايين طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 6 أيام الماضية إلى 323 سفينة بحمولة 21.5  مليون طن.


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