عاطلا الهرم يعترفان بحيازة 45 ألف قرص مخدر لترويجها بالقاهرة والجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما وبحوزتهما 45 ألف قرص مخدر بالهرم، أنهما كانا يستعدان لنقل الكمية المضبوطة بمخزن خاص بهما، تمهيدا لترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

وأضاف المتهمان "حسن.م" 32 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضية تموين، و"خالد.ح" سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات، أنهما يستخدمان سيارة ملاكى خاصة بالمتهم الأول فى ترويج المواد المخدرة، حيث أنهما تخصصا فى الاتجار بأقراص الترامادول المخدر، كما اعترفا بحيازتهما هاتفين محمولين لاستخدامهما فى التواصل مع عملائهما.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبحوزتهما 45 ألف قرص مخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.