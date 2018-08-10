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طيران الإمارات: نتوقع زيادة فى خانة الآحاد بسعة الرحلات الأمريكية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:02 م
طيران الإمارات: نتوقع زيادة فى خانة الآحاد بسعة الرحلات الأمريكية طيران الإمارات
(رويترز)
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قال مسؤول تنفيذى بشركة طيران الإمارات اليوم الجمعة، إن الشركة تتوقع زيادة فى خانة الآحاد فى سعة رحلاتها إلى الولايات المتحدة فى 2018 مع انتعاش السوق بعد أن تسببت قيود على السفر فرضتها إدارة ترامب فى إضعاف الطلب من الشرق الأوسط أوائل العام الماضى.

وقال مات شميد، النائب الأول للرئيس لطيران الإمارات أمريكا الشمالية، متحدثا بالهاتف من تورونتو إن الطلب على السفر من الولايات المتحدة وإليها عاد إلى مستويات ما قبل يناير 2017.

وأضاف أن طيران الإمارات، أكبر ناقلة فى العالم من حيث حركة المسافرين، شهدت تراجعا فى الطلب الأمريكى فى الفترة بين يناير ومايو 2017 بسبب "عدم اليقين فيما يتعلق ببعض السياسات التى طُبقت أوائل العام الماضى".

 


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