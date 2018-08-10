طوارىء ورحلات مكوكية للعبارات بميناء سفاجا لسفر عمالة خدمة الحجاج

جنوب سيناء فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء سفاجا البحرى، و عمل رحلات مكوكية للعبارتين محبة و الرياض بعد الدفع بالعبارة محبة على الخط الملاحى سفاجا - ضبا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من عمالة خدمة الحجاج لتأخرهم بسبب عطل فنى بالعبارة أمانة، وقيام لجنة من هيئة السلامة البحرية بإنهاء التفتيش عليهم، والتأكد من صلاحيتهم للإبحار، حفاظا على سلامة الأرواح .

وشهد الميناء اليوم سفر 2100 راكب على متن العبارتين، وتم تجهيز قرية خدمة الركاب بسفاجا، وتزويدها بالأغذية والمشروبات وعمالة النظافة، لاستقبال الركاب حتى مواعيد السفر، لمنع تواجدهم أمام بوابات الميناء، وإلزام الشركات السياحية بتوصيلهم للقرية، ونقلهم بأتوبيسات خاصة للميناء عند وصول العبارات، كما تم التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، لسرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم كافة التسهيلات، تيسيرا على الركاب و خدمة لحجاج بيت الله الحرام .