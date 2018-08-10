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الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:42 م
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ضبط 6 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:22 م
ضبط 6 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية مواد مخدرة - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 6 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والاقراص المخدرة ومخدر الاستروكس، بقصد الإتجار. 
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "اسلام.ص.م"32 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير، وبحوزته 80 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "مجدى.ح.س"30 عام عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "ابراهيم.م.خ"33 عام، عاطل ومقيم ميت غمر دقهلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 45 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "ضياء.ص.ع"36 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 35 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "أحمد.ك.ال"20 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 250 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ج.ع"31 عاما، عاطل ومقيم الوراق جيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 45 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .
 
تم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 

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