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ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص فى حملة أمنية بالجيزة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:51 ص
ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص فى حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 27 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، بالإضافة إلى تنفيذ 130 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت عدة مناطق بقطاعى شمال وجنوب الجيزة ومدينة 6 أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم وبولاق الدكرور، عن إزالة 460 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق، وتنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، بالإضافة إلى ضبط 58 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، والقبض على عدد من التجار والبائعين لحايزتهم مواد غذائية وأسطوانات غاز مدعمة لبيعها بأسعار السوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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