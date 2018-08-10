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ضبط 15 ألف قرص مخدر وأدوية غير مصرح بتداولها بالبحيرة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:32 م
ضبط 15 ألف قرص مخدر وأدوية غير مصرح بتداولها بالبحيرة أقراص مخدرة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط 15 ألف قرص مخدر وأدوية غير مصرح بتداولها بالبحيرة.
 
أثناء قيام وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة والقوة المرافقة المعينين خدمة القول الأمنى بكمين التوفيقية المتحرك بالطريق الزراعة السريع بدائرة مركز شرطة كوم حماده، تم ضبط سيارة "ملاكى" قيادة "محمد ر ر" 34 سنة أخصائى أمراض دم ومناعة ومقيم عزبة بسنتواى مركز المحمودية لإنتهاء التراخيص.
 
بتفتيش السيارة عثر بحوزته على 100 قرص لعقار الباركينول المخدر، و 8 أقراص لعقار رستولام المخدر، وكمية من الأدوية المختلفه منتهية الصلاحية بإجمالى 15332 قرصا، وكمية من الأدوية المختلفة خاصة بالتأمين الصحى وغير مصرح بتداولها، ومبلغ مالي 1800 جنيها، و 4 هاتف محمول.
 
وبالكشف عن المذكور تبين أنه محكوم عليه فى 8  فضايا بأحكام حبس،  وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع ،و الهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.
 
كما تمكنت وحدة مباحث تأمين الأديرة بوادي النطرون  والقوة المرافقة المعينين خدمة القول الأمنى المتحرك بمنطقة الأديرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، من ضبط دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة "أحمد ع ث" 25 سنة عامل ومقيم نجع بريك بدائرة المركز أثناء سيره عكس الإتجاه.
 
وبتفتيش الدراجه البخارية عثر بحوزته على 10 أقراص لعقار التامول المخدر، وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد التعاطى وتحرر المحضر اللازم مركز وادى النطرون وجارى العرض على النيابة العامة.

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