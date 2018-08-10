ضبط محطة تنقية مياه غير مرخصة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وذلك بناءاً على توجيهات وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم التموينية، وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى، وذلك لأحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية .

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية، اخطارا بورود معلومات لضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "م ع م" 39 سنة، المدير المسئول عن محطة لتنقية وتعبئة المياه "بدون ترخيص"، تحت مسمى "مياه الكوثر" الكائنة بمنطقة العجمي دائرة قسم شرطة الدخيلة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تنقية وتعبئة المياه، دون موافقة الجهات الصحية المختصة.

حيث يقوم بتنقية مياه الصنبور العادية، مُستخدماً وحدات لتنقية المياه " فلاتر"، وتعبئتها داخل عبوات مدوناً عليها بيانات تجارية وهمية " الكوثر - مياه نقية 100% معالجة بأحدث التكنولوجيا"، غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

وتم إستهداف المحطة المشار إليها بمعرفة ضباط الإدارة، وتم ضبط المذكور، وضُبط " 100 " جركن بإجمالي 1000 لتر من المياه المعالجة المعبأة غير مطابق للمواصفات معد للبيع، وضبط" 1000 " لتر من المياه المعالجة داخل تنك كبير غير مطابق للمواصفات معد للبيع، "200 " جركن فارغ مدون عليه بيانات تجارية وهمية معد للتعبئة " 1 " موتور رفع مياه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة.