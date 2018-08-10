ضابط بمكافحة المخدرات يكشف تفاصيل ضبط 4.6 مليون قرص مخدر داخل حاوية

كتب: محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

كشف العميد إيهاب خالد رئيس النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفاصيل ضبط حاوية بداخلها 4,600 مليون قرص مخدر .

وقال في تصريحات صحفية له : وردت إلي الإدارة معلومة إستباقية بوصول حاوية على متن إحدى البواخر لدى مرورها بقناة السويس قادمة من أحد الموانى متجهةً إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندى "بضائع عامة ومستلزمات طبية" وأن تلك الحاوية تحوى على خلاف الحقيقة شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة، كما أضافت التحريات اعتزام التشكيلات العصابية الدولية إعادة تهريبيها للبلاد بطرق مختلفة.

وأضاف : وجه اللواء مجدي السمري مدير مكافحة المخدرات بتقنين الإجراءات وتم إعداد لجنة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والجهات المعنية فى هذا الشأن ، وتم إيقاف الباخرة وضبط الحاوية وإنزالها بميناء شرق بورسعيد، وأسفرت جهود تلك اللجنة المشكلة لتفتيشها عن ضبط شحنة كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة بلغت 80 كرتونة بداخلها 4,600,000 أربعة مليون وستمائة ألف قرص مخدر ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.