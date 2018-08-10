صور.. مصرع طفل فى حريق مخبز بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب فى مخبز ومحل أحذية فى شارع المعاهدة بالقنطرة غرب، ولقى طفل مصرعه مختنقا من الدخان أثناء الحريق.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود إخطار من إدارة الحماية المدنية بالاسماعيلية بنشوب حريق فى مخبز بشارع المعاهدة بالقنطرة غرب .

على الفور انتقلت سيارات الاطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق الذى اسفر عن احتراق مخبز ومحل أحذية ومصرع طفل تصادف وجوده أثناء الحريق .

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحلات المجاورة وإخراج اسطوانات الغاز من المخبز خشية انفجارها ووقوع كارثة، وتحرر المحضراللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.