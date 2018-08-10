صور.. مشردو زلزال إندونسيا يقيمون خيام أعلى أحد تلال جزيرة لومبوك

كتب حازم عادل تصوير وكالات

نزح قرويون من ضحايا الزلزال المشردين فى قرية سيغار بينجالين بإندونيسيا إلى مأوى مؤقت فوق أحد التلال فى شاطئ سينجيجى بجزيرة لومبوك، حيث نصبوا خيام للمعيشة بها ويواجهون صعوبة بالغة فى الحصول على المأكل والمشرب .

وكانت الحكومة لأندونيسية أعلنت عن ارتفاع عدد الضحايا لـ 319 وإصابة 1400 بصورة بالغة، جراء زلزال إندونسيا، فيما حذرت هيئة رصد الزلازل فى أندونسيا من حدوث تسونامى عقب الزلزال.

وأظهرت الصور سيدة تحمل طفلا يدعى لارو رافاسيا عرفان يبلغ من العمر ثلاثة أيام وتحتجزه والدته فى ملجأ مؤقت فى مخيم سيغار بينجالين للاجئين فى شمال لومبوك.



لارو رافاسيا عرفان طفل عمرة ثلاثة أيام تحتجزه والدته فى ملجأ مؤقت



قرويون فوق أحد التلال فى شاطئ سينجيجى بجزيرة لومبوك