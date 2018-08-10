صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا

الغربية - عادل ضرة

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، خدمات تأمين مسجد العارف بالله أحمد البدوي للوقوف على خطة تأمين المسجد، وشدد خلال جولته على تكثيف إجراءات تأمين المسجد والأضرحة، رافقه اللواء سعيد شكري مدير المباحث الجنائية، واللواء نصر الله سكر مساعد مدير الأمن، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية.

وشدد مدير امن الغربية على تكثيف الإجراءات الأمنية للتصدي لأي أعمال إرهابية أو إجرامية، في محيط المساجد والكنائس والمؤسسات والمصالح الحكومية الحيوية والمراكز الشرطية، وتسيير دوريات متواصلة في الشوارع، وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما وجه بمتابعة تشغيل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المسجد على مدار 24 ساعة.



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